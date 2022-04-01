Новергия передаст Украине 100 ПЗРК «Мистраль»

Норвегия приняла решение направить Украине зенитно-ракетные комплексы «Мистраль».

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак со ссылкой на Министерство обороны Норвегии.

По его словам, речь идет о 100 комплексах.

«А ведь еще есть истребители от союзников. Работаем дальше. Все будет Украина», - добавил Ермак.

В то же время, в Минобороны Норвегии пишут, что «конфликт в Украине» может затянуться. Поэтому, отметили там, страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии.

- ЗРК «Мистраль» – эффективное оружие. Эти ракеты будут сняты с вооружения в нашей армии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу, – сказал министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Справка

Mistral – ПЗРК с инфракрасной пассивной головкой самонаведения для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Максимальная скорость ракеты – 800 м/с, дальность стрельбы – 500-6000 м. Длина ракеты – около 1,9 м, диаметр – 90 мм, ее масса – почти 19 кг (боевой части – 3 кг). Поражение - 1800 шариками вольфрамового сплава. Масса пусковой установки – 24 кг.

«Мистраль» разработан во Франции компанией MBDA, в 1987-м принят на вооружение во Франции. Mistral 2 принят на вооружение в 2000-м.