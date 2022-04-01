Американский автогигант General Motors полностью уходит из россии

Американский автоконцерн General Motors первым среди больших автопроизводителей уходит из РФ после ее вторжения в Украину. Компания уже начала увольнять сотрудников российского офиса.

Об этом стало известно российскому изданию Коммерсантъ.

General Motors также разослала дилерам уведомления о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

В 2015 году американский автоконцерн свернул производство в России из-за аннексии украинского Крыма и последнее 8 лет концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. 11 марта 2022 года люксовые автомобили из США запретили поставлять из-за санкций.

Концерн поставлял на российский рынок автомобили Spark, Nexia, Cobalt, Trailblazer, Traverse и Tahoe под брендом Chevrolet, а также Cadillac XT4, XT5, XT6 и Escalade.

Стоит напомнить, что из-за агрессии РФ сразу несколько иностранных автокомпаний - Audi, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover и Porsche - заявили, что приостанавливают отгрузку своих автомобилей в дилерские центры России.