«Развел их на большие деньги и при этом постоянно лгал»: Подоляк рассказал, что рф все еще не отреагировала на просьбу Медведчука об обмене

Россия пока не отреагировала на обращение арестованного кума Путина Виктора Медведчука, который попросил обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал об этом в интервью НВ.

- Они игнорируют этого субъекта, который, как я понимаю, развел их на большие деньги и при этом постоянно лгал, – сказал Подоляк.

Он заверил, что инициатива обмена шла от самого Медведчука, потому что он понимает: в Украине у него будут большие проблемы.

- Ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине, почему его деятельность привела к столь масштабному вмешательству Российской Федерации на нашу территорию, – сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что Украина готова к такому обмену, потому что жизнь людей, защищающих Мариуполь, ценнее Медведчука.

Напомним, что СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии Глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в случае согласия всех сторон Медведчук, подозреваемый в государственной измене, может быть обменян на украинских военнопленных и заложников, удерживаемых Россией. Тот факт, что Медведчук является гражданином Украины, не помешает обмену.

18 апреля СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Президенту Украины Зеленскому и своему куму путину, в котором просил обменять его на защитников и жителей Мариуполя.