Нидерланды поставят в Украину гаубицы, а Германия – снаряды, - СМИ

Правительство Нидерландов собирается передать Украине 155-мм самоходные пушки-гаубицы PzH 2000, а Германия обеспечит поставку снарядов к ним и обучение украинских военных.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного немецкого высокопоставленного чиновника, передает «Лига.net».

Кроме того, собеседник издания подтвердил, что немецкое правительство ведет переговоры по поставкам в Украину танков, но не напрямую. Германия предлагает странам Восточной Европы отдать Украине танки советского производства в обмен на перевооружение современными германскими машинами.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц дал четко понять, что поставки вооружений в Украину из запасов бундесвера вряд ли возможны. В то же время он предложил следующую схему: Украина выбирает вооружение из перечня, который предоставят немецкие производители, а Германия дает деньги на его приобретение.

Он также заявил, что партнеры НАТО, поставляющие оружие советского образца в Украину, могли бы взамен получить вооружение из Германии.