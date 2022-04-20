В Киев уже вернулись и работают 18 иностранных представительств

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве уже 18 иностранных представительств возобновили работу.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении .

— В разном формате в Киеве уже работают 18 иностранных представительств. В частности, Италии, Ирана, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Святого Престола, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и других, - сказал глава государства.

По его словам, это один из сигналов, которые нужны, чтобы сказать россии: «Нет альтернативы миру, нет альтернативы прекращению войны и обеспечению полной безопасности для Украины».

Президент отметил, что чем больше дипломатических представительств вернется к работе в столице, тем сильнее будет этот важный сигнал.