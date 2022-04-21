Энергоатом настаивает на аресте счетов Росатома и блокировании его внешне-экономической деятельности

Руководитель государственного предприятия «Энергоатом» Петр Котин настаивает на введении санкций против «Росатома» и его представителей.

Об этом он заявил изданию «ЭнергоБизнес», сообщила пресс-служба ГП.

Среди требований – блокировка мировым сообществом любой внешнеэкономической деятельности корпорации «Росатом» и ее дочерних компаний.

А также арест счетов, исключение «Росатома» и российских представителей из международных организаций и профильных технических ассоциаций и форумов.

«Наши предложения касаются проектов Росатома в Бангладеше, Индии, Китае, Турции и ряда проектов, контракты по которым они пытаются заключить. МИД Украины доносит нашу позицию, а в правительстве разрабатывается новый список санкций против российских компаний», – сказал Котин.

Он добавил – если заблокировать существующий проект, то любой компании придется искать, как его достраивать, что с ним делать, а это очень сложно. Более вероятно – остановить только готовящийся проект.