Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $800 миллионов

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи.

Об этом Байден сказал в публичном выступлении по ситуации вокруг Украины, которое транслировалось Белым домом в прямом эфире в четверг 21 апреля.

— Сегодня я объявляю новые 800 миллионов долларов помощи, чтобы увеличить способность украинцев бороться на Востоке, в регионе Донбасса. Этот пакет включает тяжелую артиллерию, дюжину гаубиц и 144 000 боеприпасов к этим гаубицам, - сказал Байден в прямом эфире.

Пакет помощи также включает больше тактических дронов.

Это уже третий пакет военной помощи Украине на $800 миллионов, которые США выделили с начала российского вторжения.

Байден добавил, что в последние два месяца США направляли вооруженную помощь Украине в рекордные сроки.

— Теперь россия начала и перефокусировала свою кампанию, чтобы захватить новую территорию на востоке Украины, и сейчас мы находимся в критическом окне времени, когда они создадут основу для следующего этапа этой войны, - сказал Байден.

Ранее сообщалось, что Украина получила усиление авиации и запчасти для самолетов.