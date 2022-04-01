«Одно слово убрали, одно добавили»: Нардепы от «ОПЗЖ», деятельность которой приостановило СНБО, переименовались в «ПЗЖМ»

Депутаты Верховной Рады из бывшей «Оппозиционная платформа - За жизнь» создали новую депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир».

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

«В Раде создали депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир». Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир», - написал он.

Гончаренко добавил, что главой группы стал Юрий Бойко.

В состав «Платформы за жизнь и мир» вошли нардепы Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод.

Напомним, что во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Опблока» и ряда других партий, связанных с россией. Запрещенная в Украине ОПЗЖ приостановила свою деятельность.

Также сообщалось, что фракция «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете , блокировавшая выделение денег на ТРО, распущена.

К тому же в Одессе за сотрудничество с оккупантами задержали главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета. Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину членов и сторонников ОПЗЖ неоднократно разоблачали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, которые обстреливали критическую гражданскую инфраструктуру.

Также напомним, как вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил о задержании беглеца лидера ОПЗЖ и кума путина Виктора Медведчука.

Напомним, что 14 апреля, деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде приостановлена - Бойко заявил, что будет создана депутатская группа.