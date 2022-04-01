Словения передаст Украине танки Т-72 и получит компенсацию от Германии

Словения передаст Украине советские танки T-72, а Германия поставит Словении боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Танки будут поставлены из запасов Словении, в качестве компенсации Германия предоставит Словении машины своего производства.

Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что Словения попросила в качестве компенсации более современные машины – танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma, а также бронетранспортеры Boxer.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила обмен в эфире телеканала Ntv, но не назвала деталей.