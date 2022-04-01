Премьер Шмыгаль провел в Вашингтоне переговоры с Байденом – США объявили программу для украинских мигрантов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21 апреля в Вашингтоне провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщил Байден в Twitter.

«Сегодня утром я встретился с премьер-министром Украины Шмыгалем, чтобы передать нашу неизменную приверженность поддержке Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России», - сообщил Байден.

Украинский премьер сообщил, что встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и членами Конгресса США.

«Обсудили ключевые аспекты: оружие, санкции и финансы. Продолжаем совместно работать над санкциями против России, чтобы сделать их максимально эффективными. На очереди уже шестой пакет. Украина также нуждается в финансовой помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц и переселенцев, а также в процессе разминирования наших территорий. Важной темой нашего разговора стала поддержка людей, находящихся поблизости или в зоне боевых действий. Призвал консолидировать усилия партнеров для помощи им», - отметил Шмыгаль.

Кроме того, президент США Джо Байден объявил о новой инициативе «Объединимся для Украины» в поддержку украинцев, стремящихся переехать в США на фоне российского вторжения, сообщает «Европейская правда».

- Я объявляю о программе «Объединимся для Украины», новой программе, которая позволит украинцам, которые ищут убежища, приезжать прямо из Европы в Соединенные Штаты, - сказал Байден.

По его словам, эта новая программа дополнит существующие правовые возможности, доступные украинцам, включая иммиграционные визы и оформление статуса беженца. Он назвал программу целесообразным каналом для безопасной легальной миграции из Европы в США для украинцев, отметив, что у этих мигрантов должен быть спонсор из США, например семья или неправительственная организация.