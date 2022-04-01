Эрдоган поговорит с Зеленским и путиным, чтобы устроить их встречу в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует в ближайшие дни провести два телефонных разговора с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Reuters.
Эрдоган надеется, что все-таки сможет организовать их встречу в Стамбуле.
- Мы не лишены надежды, – заявил он. – Мы планируем снова провести звонки с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня или завтра. С помощью этого мы планируем довести переговорный процесс в Стамбуле до уровня лидеров глав государств, - сказал он.