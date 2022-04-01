Турция закрыла небо для российских самолетов, летящих в Сирию

Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.

Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По словам главы МИД, Турция не участвует в санкциях против РФ. Российские компании по-прежнему могут вести бизнес в республике.

Напомним, в конце февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вторжение России в Украину является войной и его страна начинает действовать в соответствии с Конвенцией Монтре, закрыв тем самым Босфор дл российских кораблей.