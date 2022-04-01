Пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского украинских и иностранным СМИ ОНЛАЙН

В субботу, 23 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию украинским и иностранным журналистам.

Пресс-конференцию транслирует «Суспільне».

Мероприятие проходит на одной из станций киевского метро.

Информация постоянно обновляется:

20:50 Около полумиллиона человек были вывезены из разных оккупированных частей нашего государства на территорию РФ или частично на территорию оккупированного востока.

- Что касается детей, цифры нет. 5 тысяч у нас было по состоянию на неделю назад, - Зеленский

20:44 Владимир Зеленский заявил о существующих рисках того, что Россия попробует «прорубить» сухопутный коридор к Приднестровью.

- Ежедневно есть сигналы. Думаю, что такие риски с точки зрения их желания существуют. Что касается результата – будем видеть. Точно будем защищать нашу территорию, - отметил Президент Украины.

20:36 О вероятности продолжения переговоров в Турции и ракетном обстреле Турции.

- Вопрос к другому Владимиру. Владимировичу.

После Зеленский прокоментировал ракетный обстрел Одессы.

- 7 ракет. Вот такие у нас пасхальные дни. 7 ракет сегодня прилетело в Одессу. 2 мы сбили. В многоэтажный дом попала ракета. * людей скончались. 18-20 раненных. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, этому ребенку месяц был. Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Предметные встречи нужны, потому что удовольствия греться на солнце с этими подонками нет. Но мы должны говорить, пока не закончится эта волна. И цепляться за каждую возможность, чтобы больше таких трехмесячных детей не было. Просто какой-то ужас. То есть вообще на все наплевать. От какого они Бога. Про что ониг оворят? О каких ценностях? Какой русский христианский мир? Средневековья. Просто 7 ракет на их любимую Одессу. Как они говорят, Одесса-мама, куда они любили приезжать. «У вас так вкусно готовят». Пожрать... - эмоционально ответил Зеленский.

20:33 Зеленский: Я уже 60 дней слышу вопрос «Не хотел бы я куда-то поехать?» И честно, не хочу.

- Пока война не закончится, в Польшу и другие страны не имею права ехать.

20:28 О Мариуполе, военной деблокаде и дедлайнах.

- Мы имеем полное моральное право на военную деблокаду наших городов. Есть большая надежда, что мы сможем мы это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. К военной деблокаде мы сейчас не готовы, не верьте никому. И командиры прекрастно это понимают. Это реальность, - ответил Президент Зеленский.

20:21 Об особенности нынешней войны.

- Это другая война. Ее нельзя сравнивать с другими войнами. такой войны не было. То или иное оружие, те или иные дроны могут помогать, но не влиять на результат. Такого уничтожения, которые вела россия на территории других независимых государств, такого уничтожения не было и близко. такого количества задействованной техники, такого военного хамства, как пытки, изнасилования, такого не было никогда. И дай Бог, чтобы больше не было на территории других стран. И так выпала судьба, что Украина должна это остановить жизнями украинцев. И ваши страны должны больше нам помогать. Помните: с нами закончат, за вас возьмутся. Помните об этом, - ответил Зеленский азербайджанскому журналисту.

20:20 Сегодня один из сложнейших дней в обороне Мариуполя, заявил Зеленский. Враг стреляет из моря, суши, танков, артиллерии, самолетов. Президент сказал, что за час до пресс-конференции разговаривал с бойцами «Азова», которые находятся на «Азовстали».

- Как только мы туда сможем дойти, мы дойдем. А пока мы предлагаем гуманитарное решение. Обмен гражданских, раненых. К обмену наших военных, которые защищают Мариуполь, мы тоже готовы, - добавил Зеленский.

20:19 Завтра в Украину приедут госсекретарь США Блинкен и министр обороны США.



По словам Зеленского, на встрече будет идти речь о поставках вооружения Украине. По его словам, за последнюю неделю значительно улучшидась ситуация с поставками Украине со стороны США.

20:11 О требованиях со стороны россии к Украине.

- Мы получили ультиматум. Потом риторика этого ультиматиму начала меняться из-за объединения украинцев. Потом начали пропадать отдельные пункты. (...) В итоге было подготовлено комьнике, на которое россия сначала позтитивно реагировала, но потом получили внутри страны высокий уровень критики. Они так промыли мозги своему народу, они ненависть к Украине сделали своими руками с помощью подконтрольных Кремлю СМИ. И я думаю, что они сами были удивлены такой реакцией. После они передали свои ответы на наше комьюнике. С этими ответами наши группы работают.

Также Президент перечислил те вопросы, которые готова обсуждать Украина: гарантии безопасности, нейтральность и сульба Донбасса с Крымом.

- Больше вопросов не существует. Все остальные - это политические понты, - добавил Президент.

Кроме того, он описал Украину в ближайшем будущем.

- Большинство украинцев, больше 90%, у нас нет другого выхода. Мы будем таким государством. Мы стали таким государством. Нам придется захищати нашу землю. Я считаю, что когда мы победим, мы будем государством с мощной, самой опытной армией. Мы станем однией из самых мощных государств в Европе. Потому что у нас нет другого выхода.

20:08 О возврате оккупированных территорий.

- Все, что россияне прорвут и не дай бог оккупируют – мы вернем. Это будет вопрос не 10-20 лет или не 8-летней войны с 2014 года, а вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно будет и его будет достаточно, поверьте мне – мы будем возвращать ту или иную территорию, которая временно оккупирована, - отметил Президент Зеленский.

Также он добавил, что важна скорость также поставки этого оружия Украины.

20:00 Вопрос о возобновлении дружеских отношений между Грузией и Украиной.

- Я считаю, что один из самых близких народов к Украине - грузинский народ. Это исторически. И сейчас даже, когда мы не поняли позицию лидеров вашей страны. И поэтому я так болезненно это воспринимаю. И я считаю, что это не стоит того, на что они идут. Не введение санкций, эти копейки в истории двух государств, в истории такого соседства. Мы намного ближе с вами, чем с россией. (...) Но я не могу понять поведение (грузинских лидеров, - ПН), я не могу понять, ради чего. (...) Какая экономика? Они (россия, - ПН) уже отобрали часть территории Грузии, почти дошли до Тбилисси. Какая экономика? Все это того не стоит, - ответил Зеленский.

Что касается посла Украины в Грузии, он будет возвращен в Грузию, как только Украина почувствует поддержку со стороны грузинских лидеров.

19:56 Вопрос о «референдуме» в Херсоне и реакции Украины на его проведение.

- Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов. Но наши люди, которые находятся на оккупированных территориях, должны знать и не помогать оккупантам. (...) Это точно не на пользу дипломатическому уреглурировании ситуации. Это точно помешает окончанию войны дипломатическим путем. Это неправильный шаг со стороны россии. Это говорит о том, что все, что было до этого, все эти встречи переговорных групп, все это фикция и политический театр с плохими актерами, - ответил Зеленский.

19:52 Ответ на вопрос о том, не влияет ли поставка Украине вооружений на переговоры о мире:

- Нас точно не интересует мнение российской федерации. Хотя они в начале войны нам тоже делали эти поставки. Вы помните, как они бежали, оставляя танки. Мы им благодарны за такие поставки, - отметил Зеленский.

19:45 Президент отвечает на вопрос о возможной встречи с путиным и о рисках покушения.

- Я не очень боюсь. Боятся моя охрана и моя семья, - отметил Президент на вопрос относительно покушения.