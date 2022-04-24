Военная помощь, транспорт, санкции и открытие посольства в Киеве: Премьер Британии рассказал о шагах поддержки для Украины

«Сегодня я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы сообщить ему о последних шагах, которые Великобритания делает для поддержки Украины. Оказываем дальнейшую военную помощь, в том числе и транспортные средства защищенного действия. Мы ввели новые санкции против российских военных. Мы снова откроем наше посольство в Киеве, демонстрируя нашу солидарность с украинским народом. А правительство Великобритании помогает собирать доказательства военных преступлений. Россия должна ответить за свои действия», - написал Борис Джонсон.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Украины Шмигаль и президенты стран Прибалтики и Польши посетили Бородянку. До этого премьер Великобритании Джонсон приехал в Киев из Польши на поезде. Борис Джонсон пообещал предоставить Украине $500 миллионов кредита, отправить в Украину 120 БТРов, новые противокорабельные ракетные комплексы и технику еще на $130 миллионов.