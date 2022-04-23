ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Командование Воздушными Силами ВСУ сообщило, что за минувшие сутки было сбито 17 воздушных целей врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 23 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 апреля.

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00:05 Как сообщает Командование Воздушными Силами ВСУ, за минувшие сутки было сбито 17 воздушных целей врага.

«Проходит 59-й день освободительной войны против российских оккупантов. Как и все остальные, он оказался непростым для украинских защитников. Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск. А противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, три самолета и пять крылатых ракет», - говорится в сообщении.

Таким образом, по итогам суток 23 апреля поражено 17 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 5 крылатых ракет; 9 БпЛА ОТР (предположительно «Орлан-10»).