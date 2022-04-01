Группа немецких интеллектуалов призвала Шольца заставить Украину капитулировать

Группа деятелей науки, политики, культуры и других сфер гражданского общества призвали канцлера Германии Олафа Шольца, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрить правительство Украины прекратить военное сопротивление РФ.

Соответствующее письмо опубликовано Berliner Zeitung, пишут Буквы.

Как отмечает издание, обращение стало реакцией на расширенные требования по защите Украины и предоставлению ВСУ тяжелого вооружения. В то же время авторы письма требуют противоположного.

Обращение основывается на тезисах, часто звучащих от представителей России. Авторы обращения утверждают, что, поставляя оружие в Украину, Германия и другие страны НАТО сделали себя еще одной стороной войны, а агрессия против Украины является "битвой между НАТО и РФ за порядок безопасности в Европе". Они также добавили, что необходимо удовлетворить "законные интересы безопасности России". Главной идеей письма есть мнение о том, что Украина проигрывает, поэтому ее нужно заставить капитулировать.

“Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает русской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения», — говорится в заявлении.

Например, заставить Украину вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, чтобы предотвратить разрушение городов. Условием украинской капитуляции они предлагают сделать нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на независимость Донбасса.

Письмо подписали 18 человек: писательница и журналистка Даниэла Дан, певец Александер Векер, бывшие политики и дипломаты, трое эксдепутатов Бундестага - Энтье Фольмер, Норман Пех и Люк Йохимсен, а также действующий член "комитета по ценностям" руководящей Социал-демократической партии .