Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты похитили почетного консула Болгарии.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает «Украинская правда».
«Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов, – сказал он. – Относительно активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии».
Напомним, что в купанты отправили принудительно депортированных из Мариуполя украинцев во Владивосток