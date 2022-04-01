Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты похитили почетного консула Болгарии.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает «Украинская правда».

«Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов, – сказал он. – Относительно активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии».