Главу НБУ впервые в истории Украины пригласили на заседание Совета Европейского центробанка

Главу Национального банка Кирилла Шевченко впервые в истории Украины пригласили на заседание Общего Совета Европейского центробанка (ЕЦБ).

Об этом сообщила пресс-служба НБУ по итогам второго дня Весеннего Собрания МВФ и Всемирного банка.

“Знаковым событием для НБУ в этот день стало приглашение от Президента ЕЦБ Кристин Лагард для Главы Национального банка Украины присоединиться к ad-hoc заседания Общего Совета ЕЦБ, в который входят Президент ЕЦБ, Вице-президент ЕЦБ и главы национальных центральных банков 27 государств-членов ЕС. (это представители 19 стран Еврозоны и 8 стран, не входящих в Еврозону)”, - сообщили в НБУ.

Заседания проходят один раз в квартал. Ближайшее ad hoc заседание Общего Совета ЕЦБ с участием НБУ состоится в начале мая. В НБУ надеются регулярно участвовать в таких заседаниях.

"Это важный шаг для сближения нашей страны с Европейским Союзом, поскольку мы сможем с помощью этой платформы присоединяться к диалогу с ЕЦБ и другими центральными банками ЕС", - отметили в НБУ.

Речь идет о представлении позиции НБУ и интересов Украины. А также о большем привлечении к обсуждениям, проводимым на уровне Европейской системы центральных банков, пояснили в Нацбанке.