Командование морской пехоты расказало о мужестве николаевских морпехов, которые продолжают оборонять Мариуполь

Командование морской пехоты продолжает рассказывать истории о героях 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, которые сегодня, несмотря на постоянные обстрелы из тяжелого вооружения, авиабомбардировки и значительно превосходящие силы противника, держат оборону в Мариуполе.

Новые истории героической защиты Мариопля, командование морской пехоты рассказывает на своей странице в Facebook.

В частности, в командовании рассказали о штаб-сержанте, принимавшем участие во многих рискованных операциях, среди которых – деблокирование и эвакуация окруженного подразделения украинских защитников.

«Командир взвода штаб-сержант В. неоднократно участвовал в боевых столкновениях с русскими фашистами. Он воюет не только как стрелок, не раз ему приходилось лично садиться за руль боевой бронированной машины и эвакуировать раненых собратьев с поля боя. В конце марта во время боя у н.п. Мариуполь из NLАW уничтожил вражеский танк Т-72 вместе с экипажем. Уже 12 апреля 2022 штаб-сержант В. благодаря личному мужеству сумел выйти из окружения к позициям полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины. 15 апреля 2022 военнослужащий в составе сводного подразделения без колебаний и с риском для жизни участвовал в боевых действиях в Мариупольском морском порту, в ходе которых удалось деблокировать окруженное подразделение наших войск и осуществить эвакуацию личного состава », - говорится в рассказе .

Также в командовании рассказали о главном сержанте К., который во время боев в н.п. Мариуполь лично подбил 2 единицы БМП противника, что не дало врагу прорвать оборону, и тем самым предоставил товарищам по оружию занять более выгодные позиции. Морской пехотинец также был в составе вышедшего из окружения подразделения и объединился с полком «Азов» НГУ.

«Воин-морпех действовал умело и решительно, точным огнем не давал врагу сосредоточить огонь по украинским морским пехотинцам», - отмечают в командовании.

Еще один морской пехотинец во время постоянных обстрелов помог спасти раненого товарища, а через несколько дней, несмотря на ранение глаза, продолжил управление подразделением, которое в итоге удачно вышло из окружения в районе порта и прорвалось в полк «Азов».

«Один из офицеров подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты капитан Д., среди тех, кто успешно прорвался в полк «Азов». При движении колонны автомобиль с раненым перевернулся. Было принято решение на движение колонны дальше, а машина капитана вместе с водителем вернулась за ранеными. Несмотря на постоянный вражеский огонь, находившийся вместе с капитаном Д. личный состав смог выйти невредимым из окружения. Через несколько суток морской пехотинец возглавил одно из сводных подразделений, которое осуществляло прикрытие подразделений, отходивших из района Мариупольского морского порта к позициям полка НГУ «Азов». Благодаря профессиональным действиям офицера, находившиеся в окружении в районе порта военнослужащие имели возможность организованно выйти. В ходе боя офицер получил ранение глаза, но продолжил руководить подчиненным подразделением», - говорится в сообщении.

Напомним, командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску , чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Как известно, ситуация в Мариуполе сложилась критично. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

Жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь .

12 апреля мы сообщили о том, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».

На следующий день, 13 апреля, советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что соединение подразделения 36-й бригады морской пехоты с полком Азов в Мариуполе было сложным и очень рискованным маневром.

В свою очередь, командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.

15 апреля к омандиру батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волина призвал власть провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.