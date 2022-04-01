В ОП сообщили, что россия хочет 9 мая провести в Мариуполе «парад» украинских военнопленных

"Парад" украинских военнослужащих в Донецке Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что, «по некоторым данным», российские оккупанты собираются провести украинских военнопленных по улицам временно оккупированного Донецка и Мариуполя в ходе парада 9 мая.

Об этом он сказал в эфире «Фейгин Live».

Это будет военным преступлением, отметил Арестович.

- Если они это сделают, то «начувайтеся», есть такое хорошее украинское выражение. Как это будет по-русски? Не обессудьте. Считайте, что я вас полуофициально предупреждаю: будет горе. Будет парад наших пленных — ждите. (...) Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои «спадающие штаны», – сказал он.