В ОП сообщили, что россия хочет 9 мая провести в Мариуполе «парад» украинских военнопленных

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что, «по некоторым данным», российские оккупанты собираются провести украинских военнопленных по улицам временно оккупированного Донецка и Мариуполя в ходе парада 9 мая.
Об этом он сказал в эфире «Фейгин Live».
Это будет военным преступлением, отметил Арестович.
- Если они это сделают, то «начувайтеся», есть такое хорошее украинское выражение. Как это будет по-русски? Не обессудьте. Считайте, что я вас полуофициально предупреждаю: будет горе. Будет парад наших пленных — ждите. (...) Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои «спадающие штаны», – сказал он.
Намерения России провести парад косвенно подтвердил принявший сторону оккупантов одиозный нардеп Илья Кива в своем Telegram.
Стоит отметить, что подобный «парад» россия устроила 24 августа 2014 года в Донецке.