Во Франции стартовал второй тур выборов Президента

Во Франции в воскресенье, 24 апреля, начинается голосование во втором туре президентских выборов, в котором соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Об этом сообщают французские СМИ.

Избирательные участки на материковой части страны открылись в 08:00 и будут работать до 19:00 или 20:00 в зависимости от города. Участие в голосовании могут принять 48,7 млн граждан.

На заморских территориях голосование началось еще раньше, с 23 апреля.

Напомним, в первом туре Эммануэль Макрон набрал больше голосов, но и Ле Пен получила лучший результат, чем в первом туре 2017 года.

По результатам последних соцопросов, у Эммануэля Макрона есть шансы победить во втором туре с существенным отрывом.