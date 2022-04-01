Экс-канцлер Германии Шредер продолжает поддерживать путина и не жалеет об этом

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не жалеет о своей позиции в отношении России на фоне критики в его адрес и считает необходимым сохранять отношения с РФ, несмотря на войну.

Об этом он сказал в интервью New York Times, пишет ЕП.

Шрёдера подвергли резкой критике и в собственной партии за то, что он не дистанцировался от Путина после начала войны в Украине.

- Я не собираюсь признавать свою вину, – заявил эксканцлер.

Он высказался в защиту энергетической политики Германии в последние десятилетия, приведшую к зависимости страны от российского газа, и сказал, что удивлен сейчас видеть ожесточенные дебаты.

- Тридцать лет все соглашались с таким положением дел. Но вдруг сейчас все говорят, как было бы лучше, - заметил он.

По его словам, если бы он сейчас дистанцировался от России, то «потерял бы доверие единственного человека, который может остановить войну».

На вопрос о преступлениях российских военных в Буче он сказал, что все факты следует расследовать, и он не верит, что приказ на такое поведение военных поступил напрямую от Путина, а скорее от кого-то ниже в руководящем звене.

- Я думаю, эта война была ошибкой, и я всегда так говорил… Что нужно делать сейчас – восстановить мир как можно быстрее, - отметил Герхард Шредер.

Он также утверждает, что Путин «заинтересован в завершении войны, но это не просто».

В середине марта Шрёдер встречался с Путиным по поводу завершения войны в Украине, по его словам - по инициативе украинской стороны, но, насколько известно, без каких-либо явных результатов. Эксканцлер говорит, что готов еще одну такую ​​встречу.

Шрёдер считает, что в результате последних событий поставка российских энергоресурсов в Германию не прекратится и правительству не следует вводить эмбарго.

Он сказал, что считает маловероятным, что Кремль прекратит поставки газа в Европу, но если это произойдет - то готов уйти со своих должностей в российском газовом секторе.

- Такую страну как Россия в долгосрочной перспективе невозможно изолировать, ни в политическом, ни в экономическом смысле, - отметил он.

По его словам, для немецкой экономики нужно сырье из РФ.

- Это не только нефть и газ, но и редкие металлы. И это сырье не так-то просто заменить, - отметил он.

Шрёдер с 2017 года является членом и председателем совета директоров «Роснефти». В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода «Северный поток-2». В начале февраля 2022 года Шрёдера выдвинули в совет директоров «Газпрома».