«Пока вы 8 недель колебались с поставками оружия, россия убивает наших женщин и детей»: Посол Украины раскритиковал Германию

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ за сомнения касательно поставок оружия в Украину.

Об этом Мельник написал в Twitter.

Дипломат заявил, что пока Германия колеблется, российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев.

"Пока вы 8 недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России разрешено убивать новых украинских женщин и детей", - написал Мельник.

Посол добавил фотографию женщины с новорожденной дочерью, которые погибли 23 апреля во время ракетного удара по Одессе.

Напомним, Германия заявила, что не может прислать Украине тяжелое оружие, потому что существует угроза российской агрессии против НАТО.