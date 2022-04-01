Переговоры с рф и эвакуация из Мариуполя: Зеленский поговорил с Эрдоганом накануне его разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону возможные гарантии безопасности Украины, продолжение переговоров с Россией и эвакуацию из Мариуполя раненых бойцов и мирных жителей.

Об этом сообщает издание Anadolu Agency, а также сам Владимир Зеленский в Twitter.

Президент Турции провел телефонный разговор с украинским коллегой. Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать необходимую поддержку переговорному процессу. Турецкий лидер также заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя.

Зеленский в свою очередь сообщил, что речь шла и об «обмене заблокированных военных».