Переговоры с рф и эвакуация из Мариуполя: Зеленский поговорил с Эрдоганом накануне его разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону возможные гарантии безопасности Украины, продолжение переговоров с Россией и эвакуацию из Мариуполя раненых бойцов и мирных жителей.
Об этом сообщает издание Anadolu Agency, а также сам Владимир Зеленский в Twitter.
Президент Турции провел телефонный разговор с украинским коллегой. Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать необходимую поддержку переговорному процессу. Турецкий лидер также заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя.
Зеленский в свою очередь сообщил, что речь шла и об «обмене заблокированных военных».
«Провел важный телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации граждан из Мариуполя, в частности из «Азовстали», немедленного обмена заблокированных военных. Обсудили переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины. Подняли вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью, которая оказалась под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море», - написал Зеленский.