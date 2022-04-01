Евросоюз возобновит торговые переговоры с Индией, чтобы снизить её зависимость от рф

Европейский Союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы дать ей возможность снизить зависимость от России.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с планами.

Отмечается, что в дополнение к торговле, ЕС намерен создать с Индией технологический совет, который будет решать вопросы всеобщего регулирования защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации индийской экономики.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен намерен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля.

ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 67,8 млрд долларов торговли товарами. ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией, которая официально не осудила Россию за вторжение в Украину. Страна является крупнейшим в мире покупателем российского оружия, которое, как заявляют в Нью-Дели, используется для сдерживания агрессии со стороны соседних Пакистана и Китая.