Министр обороны Латвии заявил, что страны, не поддерживающие вступление Украины в ЕС, занимают пропутинскую позицию

Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского союза уже этим летом. Вице-премьер, министр обороны Латвии уверен, что все, кто выступает против, занимают пропутинскую позицию.

Об этом заявила министр обороны Латвии Артис Пабрикс в Twitter.

"Наша конечная цель – предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС, выступающая против этого, является пропутинской и работает против глобальных интересов ЕС", - написал он.

Напомним, глава МИД Австрии Александр Шалленберг считает, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.