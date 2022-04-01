Макрон выиграл второй тур выборов и остается президентом Франции, - экзит-полл

Во втором туре выборов президента Франции 24 апреля Эммануэль Макрон набрал 57,6% голосов и останется при власти на второй срок.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные экзит-полла.

Соперница Макрона Марин Ле Пен, которая связана с россией, набрала 42,4%.

«Однако победа гораздо менее очевидна, чем в 2017 году. В то время Эммануэль Макрон во втором туре набрал 66,1% голосов. Он снова выиграл от многочисленных призывов голосовать в его пользу от других кандидатов, не прошедших во второй тур», - говорится в сообщении.