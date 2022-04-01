В Германии потребовали исключить экс-канцлера Шредера из партии социал-демократов из-за поддержки путина

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера требуют исключить из Социал-демократической партии. Предложение поступило после заявления Шредера о том, что он не сожалеет о своей позиции по отношению к российской федерации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Исключить экс-канцлера Германии потребовал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст.

Кроме того, он потребовал разработать новый регламент, который ограничит финансовое обеспечение экс-канцлеров и бывших федеральных президентов. Вюст предложил отказывать в финансировании тем политикам, которые получают средства от других государств.

Ранее сообщалось, что экс-канцлер Германии Шредер продолжает поддерживать путина и не жалеет об этом