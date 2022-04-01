Байден официально объявил о выдвижении Бриджит Бринк на должность посла США в Украине

Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру дипломата Бриджит Бринк на роль нового посла в Украине.
Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Сегодня президент Байден объявляет свое намерение назначить ветерана американской дипломатии Бриджит А. Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", - говорится в сообщении.
В настоящее время Бринк является чрезвычайным и полномочным послом США в Словакии. Эту должность занимает с 2019 года. До этого несколько лет была заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.
С 2014 по 2015 год занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 года работала в Грузии замглавы миссии посольства США в Тбилиси.
Дипломатическую карьеру начала в 1996 году.
Напомним, о том, что послом в Украине может стать Бринк, сообщалось еще в декабре . А в начале февраля Украина начала согласование назначения посла США .