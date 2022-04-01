Генштаб ВСУ прокомментировал слухи о «незаминировании» Чонгара

Генеральный штаб Украины отреагировал на слухи о «незаминировании» Чонгара, которые распространяются в социальных сетях, и сообщил, что мост был заминирован.

Об этом говорится в заявлении Генштаба в Facebook.

«Вооруженные Силы Украины выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии с сложившейся обстановкой. Что касается слухов о якобы «незаминировании» Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника», - говорится в заявлении.

Также в Генштабе добавили, что все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения.

«Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их прихвостни - сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу… Вместе победим!» – резюмировали в ведомстве.

Следует отметить, что информацию о «незаминировании» Чонгара активно в соцсетях распространяют приверженцы бывшего президента Петра Порошенко.