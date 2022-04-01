«Вместе мы мощная сила»: Автомобиль для николаевских морпехов, на который собирали деньги, уже в Украине

Гуманитарный центр «Південь України» сообщил, что автомобиль для 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского, на который на прошлой неделе собирали средства, уже в Украине.

Об этом говорится в сообщении центра в Instagram.

«Хотим, чтобы каждый, кто участвовал, знал – именно благодаря твоему вкладу морпехи 36-й бригады уже к концу недели получат боевого коня! Удалось приобрести даже лучшее авто, чем планировали – это Nissan Navarа, надежный внедорожник! Два дня на границе… и наконец-то вчера мы доставили авто в Украину! С такими людьми, как у нас, у врага нет никаких шансов! Вместе мы мощная сила, непобедимая нация! – говорится в сообщении.

Кроме того, в центре добавили, что военные пообещали делиться успехами, достигнутыми с помощью этого авто.

Также «Південь України» сообщил, что сейчас идет сбор средств на приобретение микроавтобуса для оперативно-тактической группы 36-й бригады.

«Мы с вами получили новое боевое задание! Бойцам 36-ОБМП нужна наша поддержка – оперативно-тактической группе для выполнения боевых задач по уничтожению вражеской техники требуется микроавтобус. Мы уже нашли хороший вариант, за свои средства сделаем переоборудование и доставку, и, главное, у нас с вами есть уже 20% от стоимости! Эти средства остались от сбора на Пикап… мы честны и прозрачны с вами, поэтому начало положено. Верим в ВАС и в ПОБЕДУ, потому что только вместе мы сила!» – добавили в гуманитарном центре.

Помочь можно здесь:

http://southofukraine.com.ua/

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