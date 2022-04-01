На первой «военной сессии» Николаевского облсовета осудили коллаборантов, включая Мезину, и призвали не участвовать в «псевдореферендумах»

На первой сессии Николаевского облсовета в период полномасштабной войны россии против Украины депутаты осудили коллаборантов и призвали своих коллег не участвовать в псевдореферендумах.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

В ходе заседания депутаты:

-Оказали поддержку жителям временно оккупированных территорий Николаевской и Херсонской областей, призвали их продолжать борьбу и не участвовать в «бутафорских референдумах».

-Выразили полную солидарность с позицией ВРУ по совершению рф геноцида в Украине и четкую позицию относительно «псевдореферендумов».

-Выразили позицию относительно недопустимости проявлений коллаборационизма со стороны представителей местного самоуправления.

-Продлили контракты с главным врачам.

Отдельно депутаты обсудили действия заместителя главы Баштанского райсовета Татьяну Мезину, которая на данный момент, будучи в Снигиревке, активно сотрудничает с российскими оккупантами. Депутаты обратились в правоохранительные органы с просьбой оценить ее действия.

Напомним, русские оккупанты собираются провести «референдум» в Снигиревке за присоединение к Крыму – курирует «выборами» Мезина и Ларченко.

Как известно, в начале марта Снигиревка периодически попадала под обстрелы. 14 марта в ходе обстрелов погибли местные жители. 17 марта оккупанты нанесли удар по жилому сектору города. 18-го Снигиревка подверглась авиаударам.

19 марта стало известно, что часть террористов закрепилась в городе и начала жестко ограничивать передвижения местных жителей и мародерствовать. У людей пропало электричество и связь. Начались перебои и сложности с поставками продуктов и необходимых вещей в Снигиревке.

26 марта сообщалось, что на блокпостах в Снигиревке нет оккупантов и туда удалось завести четыре фуры с гуманитаркой. 27 марта мэр сообщил, что там продолжаются бои, а экс-мэр оказался коллаборационистом.

Позже стало известно, что российские террористы, оккупировав Снигиревку в Николаевской области, фактически отрезали ее от гуманитарной помощи, чтоб через время самим раздать еду, снимая это на камеру.