«Заинтересованы в дестабилизации ситуации»: Санду заявила, что за взрывами в Приднестровье стоят внутренние силы непризнанной республики

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что взрывы в Приднестровье и попытки эскалации связаны с силами внутри непризнанного региона.

Об этом она заявила на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности, пишет Newsmaker.

- По имеющейся информации, в попытках эскалации ситуации в приднестровском регионе задействованы силы приднестровского региона. Это выступающие за войну силы, они заинтересованы в дестабилизации ситуации, — сказала Санду, отметив, что молдавские власти продолжают собирать и изучать информацию.

Санду заявила, что Кишинев располагает информацией о взрыве на тираспольском аэродроме. Однако его причина властям Молдовы неизвестна.

– Наш анализ говорит о том, что есть напряженность между разными силами внутри Приднестровья, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Это делает регион уязвимым и создает риск для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта, – сказала Санду.

Она подчеркнула, что у Кишинева нет никаких планов блокады Приднестровья, и попросила граждан сохранять спокойствие и черпать информацию из проверенных источников.

Санду также призвала СМИ, лидеров общественного мнения и политиков избегать провокационных заявлений.

Напомним, 25 апреля в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе в здании так называемого министерства госбезопасности произошел взрыв. В ГУР Минобороны Украины назвали произошедшее провокацией ФСБ.

26 апреля в Приднестровье был взорван региональный радиоцентр, состоящий из двух радиоантенн.

В итоге Президент Молдовы Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности.