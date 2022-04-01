«Если у вас еще есть остатки человечности, оживите их»: Президент Словакии обратилась к военныем рф с призывом прекратить войну

Президент Словакии Зузана Чапутова записала обращение на русском языке к русским солдатам и командирам с призывом прекратить войну в Украине.

Обращение Чапутовой размещено на ее странице в Twitter.

Президент Словакии остро осудила военную агрессию РФ против Украины.

«Я вижу лица десятков женщин, детей, мирных жителей, переживающих ужасную боль. Я вижу перед собой души людей, навсегда израненные страданиями», - сказала Чапутова.

С его внушением #Ukraine , #Russia has brought suffering & bolest as number of victims of sexual violence continues to row. No war is a justification for such crimes. И appeal to Russia's soldiers & их superiors to put an end to the violence. pic.twitter.com/AHkFxBtckz - Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) 26 апреля 2022

«Каждая война – это насилие. Поэтому на пути к цивилизации человечество договорилось об определенных правилах, чтобы защитить тех, кто может стать жертвами войны. Но и офицерская честь, и воинская дисциплина, и правила ведения войны – все это вы потеряли», – добавила она.

По словам Чапутовой, каждая прерванная жизнь мирного жителя является предательством военной чести и дисциплины.

«Российские солдаты, командиры, все кого это касается, если у вас еще есть остатки человечности, оживите их и покончите с этой страшной войной. Каждый день вы только увеличиваете армию израненных душ и тел женщин, детей и невинных людей. Наносить боли беззащитным – это проявление наибольшей слабости» , - заявила она.

Напомним, командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына призвал США, Великобританию и Турцию эвакуировать мирных жителей и Мариуполя, а также предоставить Украине тяжелое вооружение, с помощью которого можно деблокировать город.