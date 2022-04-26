Ударом по мосту рф пытается отрезать часть Одесской области, – начальник ОВА

Глава Одесской ОВ Максим Марченко считает, что ударом по мосту через Днестровский лиман в Заливе россия пыталась отрезать часть Одесщины и создать напряженность на фоне событий в непризнанном Приднестровье.

Об этом Марченко рассказал в видеообращении, которое разместил в Telegram .

«Сегодня противник нанес удар по области тремя ракетами. Одна из них попала в мост через Белгород-Днестровский лиман, другая упала неподалеку, а третья упала в воду. Слава Богу, пострадавших нет. Своими действиями враг пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье », – рассказал Марченко.

Также Марченко попросил не поддаваться никаким возможным провокациям россиян и попыткам запугать жителей Одесщины подобными террористическими актами.

Он сообщил, что сейчас ведутся ремонтные работы поврежденного железнодорожного полотна. Движение транспорта через мост восстановлено и осуществляется по одной полосе в обе стороны.

Напомним, что глава Одесской ОВ Максим Марченко сообщил , что сегодня было выпущено три ракеты в Одесской области. Одна из них попала в город через Белгород-Днестровский лиман, вторая прилетела недалеко, а третья упала в воду. К счастью, никто не пострадал.