«Газпром» прекращает поставлять газ в Болгарию и Польшу: обе страны отказались рассчитываться рублями, потому что это не предусмотрено контрактом

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила письмо от российского «Газпрома» о полном прекращении поставок газа по Ямальскому контракту. Аналогическая ситуация с поставками газа в Болгарию. В обоих случаях россия требовала оплатить газ в российской валюте, хотя это не предусматривается контрактами.

О прекращении поставок газа полякам сообщается на сайте PGNiG.

«26 апреля «Газпром» сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. Gaz-System и PGNiG остаются в постоянном контакте и постоянно отслеживают ситуацию, связанную с прекращением поставок «Газпромом», – сказано в сообщении.

PGNiG и оператор польской газотранспортной системы компания Gaz-System сообщают, что все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями.

«В настоящее время транспортная инфраструктура, управляемая Gaz-System, функционирует бесперебойно. Национальная газотранспортная система поставляется на постоянной основе с помощью других входов в газовую систему, закачиваются подземные хранилища газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущим спросом», – отмечается в сообщении.

PGNiG отмечает, что Польша имеет возможность получать газ по разным направлениям, в т.ч. через газовые соединения на западной и южной границах и LNG-терминал в Свиноуйске, а также собственную добычу и запасы газа в хранилищах, которые сейчас заполнены примерно на 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил, что причиной отказа «Газпрома» от выполнения контрактных обязательств стал отказ Польши выполнять требование российского президента Владимира Путина об оплате газа в рублях.

"Я могу подтвердить, что мы получили такие угрозы от "Газпрома", которые связаны, среди прочего, со средствами платежа", - сказал Моравецкий журналистам в Берлине, пишет Bloomberg .

В то же время он подчеркнул, что «Польша соблюдает договоренности, и, возможно, Россия попытается наказать Польшу», сократив поставки газа.

Впоследствии в PGNiG подтвердили, что компания отказалась платить "Газпрому" за газ по Ямальскому контракту в рублях, пишет Gazeta Wyborcza .

PGNiG отмечает, что «приостановка поставок природного газа является нарушением Ямальского контракта, и поэтому компания примет соответствующие меры для возобновления поставок природного газа по Ямальскому контракту».

PGNiG также "оставляет за собой право предъявления претензий в связи с вышеупомянутым прекращением поставки природного газа и будет использовать все свои договорные права, а также права, предусмотренные законом".

Также российский "Газпром" проинформировал и болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставки газа с 27 апреля.

Как сообщает министерство энергетики Болгарии, сейчас принимаются меры по обеспечению альтернативных поставок газа и необходимости ограничивать потребление газа в стране нет.

«Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все требуемые по этому договору платежи своевременно, строго и в соответствии с его пунктами», - говорится в заявлении.

Однако после анализа было установлено, что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту и создает значительные риски для Болгарии.