Украина понимает, что происходит в Приднестровье и готова к любому развитию событий – Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Республики Молдова.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Отвечая на вопросы журналистов после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве, Глава Украинского государства отметил, что полностью разделяет оценку ситуации со стороны Президента Молдовы Маи Санду.

Владимир Зеленский также сообщил, что обсудил этот вопрос с Премьер-министром Румынии Николаем Чуке, находившимся с визитом в Киеве во вторник.

«Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, зачем для дестабилизации ситуации в регионе, для угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги», — сказал Президент.

По его словам, Украина знает, что российские войска, на протяжении многих лет присутствовавшие на территории временно оккупированной части Молдовы — Приднестровья, находятся в постоянной готовности.

"Но мы понимаем их мощности, Вооруженные Силы Украины к этому готовы и их не боятся", - заверил Глава Украинского государства.