«Есть очень плохие новости для России»: Подоляк о вчерашней встрече 40 министров обороны в Германии

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что у него плохие новости для российской федерации по результатам встречи министров обороны 40 стран на авиабазе США в Германии «Рамштайн».

Об этом он написал в Twitter.

«Одним из странных требований России в начале войны была «полная демилитаризация» Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира есть очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия - Украина существенно усиливается», - сообщил Подоляк.