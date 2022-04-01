«Есть очень плохие новости для России»: Подоляк о вчерашней встрече 40 министров обороны в Германии

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что у него плохие новости для российской федерации по результатам встречи министров обороны 40 стран на авиабазе США в Германии «Рамштайн».
Об этом он написал в Twitter.
«Одним из странных требований России в начале войны была «полная демилитаризация» Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира есть очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия - Украина существенно усиливается», - сообщил Подоляк.
Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" 🇺🇦. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия – 🇺🇦 существенно усиливается.– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) April 27, 2022