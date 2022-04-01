«Мы готовились к этому шесть лет»: Польша заявила, что не намерена больше покупать газ у россии

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша больше не намерена покупать газ в России.

Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

- Мы не будем покупать газ у российских компаний. Это произошло быстрее, чем мы предполагали. В нормальных условиях газовый контракт с «Газпромом» должен был истечь в декабре этого года. Мы готовились к этому 6 лет. Инвестиции, которые мы тогда начали, в этом году завершаются, в т.ч. газопровод из Норвегии, который будет запущен в октябре. Возможно, нам придется платить больше за газ (...) , потому что в этих условиях войны и энергетического кризиса газ, как и другие энергоресурсы, может быть просто дороже. Мы покупаем газ по среднерыночной цене, как и другие должны покупать, - пояснил гость Роберт Мазурек.

По словам Наимского, в Польше не будет дефицита с газом, и если внешние условия не изменятся, то поставки будут обеспечены.

- Если общие внешние условия не изменятся, я обещаю, что газ будет. Если не будет катаклизма, то при предсказуемых условиях поставки газа в Польшу гарантированы, - добавил он.

Стоит отметить, что Польша приобретала в России около 9 млрд кубометров газа в год. Это чуть менее половины потребления страны.