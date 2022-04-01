ПАСЕ решила создать международный трибунал по агрессии рф

Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку всем усилиям по расследованию международных преступлений рф в Украине, и выступила за создание международного трибунала.

Об этом сообщила в среду вечером пресс-служба ПАСЕ.

Ассамблея утвердила резолюцию на основе доклада немецкого депутата Франка Швабе, председателя группы социалистов в ПАСЕ.

Как уточнила глава делегации Верховной Рады в Ассамблее Мария Мезенцева, этим документом ПАСЕ обращается к членам Совета Европы с призывом немедленно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования преступления агрессии, совершенного политическим и военным руководством российской федерации, и предоставление необходимой финансовой поддержки.

Также в резолюции есть рекомендация комитета министров Совета Европы назначить спецпредставителя в вопросах последствий агрессии россии в отношении Украины.

Парламентарии также отметили, что российская агрессия спровоцировала тяжелейший гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, бросила вызов глобальному управлению и привела к резкому росту цен на энергоносители и отсутствию продовольственной безопасности.

Резолюция призывает продолжать оказывать давление на российскую федерацию с целью прекращения боевых действий, вывода войск с суверенной территории Украины и соблюдения норм международного права.

Документ призывает стремиться разорвать энергетическую зависимость от российской федерации, ускоряя энергетический переход и в то же время исследуя альтернативы импорта энергии из российской федерации.

Резолюция была поддержана почти единогласно-144 проголосовали "за" из 147 присутствующих.