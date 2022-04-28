Парламент Канады признал войну россии против Украины геноцидом

Палата общин парламента (нижней палаты парламента) Канады единогласно поддержали постановление о признании действий россии в Украине геноцидом.

Об этом сообщает CTV News.

Голосование инициировали после ходатайства депутата Хизер Макферсон о признании, что "российская федерация совершает акты геноцида против украинского народа". Депутаты признали, что существуют явные и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечности, совершаемых российскими военными под руководством президента владимира путина и членов российского парламента.

"Учитывая значительное количество явных свидетельств систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами россии по указанию президента владимира путина и членов российского парламента. Палата общин Канады признает, что россия совершает геноцид против народа Украины", — идет постановлении.

Эти преступления включают в себя массовые зверства, систематические случаи умышленных убийств мирных жителей, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, телесные повреждения, изнасилование и т.д.

Напомним, что парламенты Эстонии и Латвии официально признали войну россии против Украины геноцидом.