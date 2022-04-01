россия высылает 8 японских дипломатов из-за поддержки Украины во время войны

Министерство иностранных дел россии заявило, что вышлет восемь японских дипломатов, в ответ на ранее принятое Токио решение о высылке российских дипломатов.

Об этом сообщает МИД россии.



В правительстве рф потребовали, чтобы восемь дипломатов покинули страну до 10 мая, заявив, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды взяла откровенно враждебный антироссийский курс.

"Активно включившись в режиссируемую Западом оголтелую кампанию по распространению клеветы в адрес нашей страны, администрация Ф.Кисиды пошла на беспрецедентные для современных российско-японских отношений шаги, разрушающие накопленный за долгие годы позитив взаимовыгодного сотрудничества. Не считаясь со здравым смыслом, Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве. Это сопровождается нагнетанием русофобской истерии в японском обществе, созданием в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. серьезных препятствий для нормального функционирования российских загранучреждений", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что апофеозом этой линии стала высылка из Японии восьмерых российских дипломатов.

Напомним, что Япония ввела санкции против почти 400 россиян, в том числе дочерей Путина, а также ряда учерждений и банков. Также Япония заморозила активы Путина и его окружения, и отказалась от российского угля.