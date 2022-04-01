Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером владимиром путиным.

Об этом сообщает канцелярия президента Турции в четверг, 28 апреля.

"В ходе разговора обсуждался обмен между россией и США, который произошел вчера в Турции, а также события по войне в Украине", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что Анкара в очередной раз заявила о своей готовности в посредничестве между Украиной и рф.

"Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя инициативу по прекращению войны между россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру. Президент выразил желание как можно быстрее установить крепкий мир в регионе, наращивая импульс – стамбульские переговоры. Он подчеркнул, что страна будет продолжать свои усилия по преодолению этого кризиса между двумя соседями Турции", – добавили в канцелярии.

Напомним, ранее в Турции выразили готовность провести операцию по эвакуации мирных граждан и раненых военнослужащих с помощью флота. Соответствующее предложение было направлено турецкой стороной России.