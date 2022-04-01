В Южноукраинске секретарь горсовета и глава комиссии хотят уволить мэра Онуфриенко, которого обвинили в избиении

Валерий Онуфриенко В Южноукраинске мэра Валерия Онуфриенко хотят уволить с его поста. Секретарь горсовета Александр Акуленко и глава комиссии Елена Петрина инициировали перед депутатским корпусом «импичмент» Онуфриенко, которого обвиняют в избиении своей заместительницы и незаконном увольнении.

Об этом сообщает сайт «Южка News.City».

Обнародован проект решения городского совета «О досрочном прекращении полномочий Южноукраинского городского головы Онуфриенко В.В.». Документ подготовлен секретарем горсовета Акуленко, в нем говорится о прекращении полномочий городского головы Онуфриенко, увольнении его с должности и выводе из состава исполнительного комитета. Если проект поддержит горсовет, и.о. мэра станет секретарь горсовета Александр Акуленко.

Документ сопровождает пояснительная записка Елены Петрины, депутатки от ЕС, которая возглавляет постоянную комиссию по законности, содействию депутатской деятельности, этике и регламенту. В записке отмечается, что мэр незаконно уволил начальника отдела правовой помощи Сергея Миськива. Есть решение апелляционного административного суда от 16 февраля 2022, согласно которому юрист восстановлен на должности. Также Онуфриенко вменяется в вину то, что он не созывает сессии Южноукраинского городского совета так часто, как того требует законодательство. Кроме того, якобы Онуфриенко неоднократно нарушал правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Якобы он избил женщину – свою заместительницу Марию Дроздову. Инцидент произошел 3 марта в помещении исполкома. Пострадавшая написала заявление в полицию, открыто уголовное производство. Также якобы из-за этого случая городского голову лишили права носить оружие, которое ему было выдано на время военного положения.

Проект об увольнении Онуфриенко могут рассмотреть на сессии горсовета 5 мая. Мэр кратко прокомментировал обвинения в свой адрес.