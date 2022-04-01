В Конгрессе США Палата представителей рассмотрит ленд-лиз для Украины

В США Палата представителей Конгресса проголосовала за закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Обновлено. Палата представителей США проголосовала за то, чтобы поставить ленд-лиз на рассмотрение – а голосование за законопроект состоится через час, пишет «Громадське».

В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлении в аренду Украине оборонных средств для защиты гражданского населения от российского военного вторжения и для других целей.

После принятия акта президент США обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции. Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.