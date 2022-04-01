«Сегодня она нужна как никогда!: Президент Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена и народ США за помощь.

Об этом он написал в Twitter.

«Благодарю Джо Байдена и американский народ за лидерство в поддержке Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Мы защищаем общие ценности – демократию и свободу. Ценим помощь США. Сегодня она нужна как никогда! – написал он.

Спасибо @POTUS и американскому народу за лидерство в поддержке Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Мы защищаем общие ценности – демократию и свободу. Ценим помощь 🇺🇸. Сегодня она нужна как никогда! https://t.co/CBJmLf3Jfm – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 29, 2022

Напомним, 28 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Таким образом, законопроект проголосован двумя палатами Конгресса. Пока документ осталось подписать президенту Джо Байдену.