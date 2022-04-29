Литовские парламентарии посетили Николаев – обсуждали планы восстановления поврежденной инфраструктуры

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29.04.2022 15:27

В Николаев с визитом прибыли парламентарии из Литовской Республики. Местная власть и гости обсуждали совместное участие в восстановлении разрушенной городской инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Сенкевич назвал визит литовских политиков Паулюса Саударгаса, Лауринаса Кащюнаса и Юстинаса Урбанавичюса четкой демонстрацией поддержки нашего города и всей Украины в борьбе за независимость.

Во время встречи мэр рассказал гостям, чем живет наш город в условиях войны, с какими проблемами сталкивается ежедневно и какие последствия российской агрессии еще придется решать.

«Предварительно обсудили возможность присоединения Литвы к восстановлению в Николаеве разрушенных российскими ракетами инфраструктурных объектов и жилых зданий и налаживания официального партнерства с одним из литовских городов. Хочу отметить, что Литва – наш надежный союзник. Ряд организаций этого государства поддерживают Украину с первых дней войны. К примеру, именно литовский благотворительный фонд «Крыло помощи» вместе с нашей службой по делам детей организует эвакуацию мам с детьми в Литву, Словакию и Австрию», – отметил Сенкевич.

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