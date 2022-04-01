Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП

Польша поставила в Украину более 200 танков Т-72, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками в Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты.

Об этом сообщает «Польское радио».

Военную помощь украинской стороне, предоставленную с начала вторжения рф, оценили в 1,5 миллиарда евро. Среди оружия, попавшего в Украину: самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», а также ракетные системы залпового огня «Град». Польша также передала ракеты «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.

Кроме тяжелой техники, Польша поставила в Украину беспилотники польского производства WB Electonics, служащие, в частности, для разведывательных действий. Сами украинцы хвастаются наличием у них польских дронов Warmate, аналогичных американским Switchblade. Из польского арсенала для сражающихся с Россией украинцев доставлены переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун», которые уже имеют на своем счету, пока что неподтвержденные официально, сбитые российские вертолеты. Польша передает также Украине большое количество боеприпасов.

Танки Т-72 уже передала Украине Чехия. У Польши имеется почти 400 единиц этой военной техники. Часть из них в 2019 году была модернизирована, в основном с точки зрения огневой мощи этих танков. Украинской армии Польша передает, в первую очередь, танки, которые не прошли модернизацию.