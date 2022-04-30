Кабмин еще на год продлил контракт с главой «Нафтогаза» Витренко

Кабинет Министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 26 апреля 2022 года № 319-р.

"Избрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 30 апреля 2022 года председателем правления Акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год", - говорится в документе.

Распоряжением утверждены условия контракта с Витренко и установлен размер его вознаграждения.

В частности, первого вице-премьера - министра экономики Юлию Свириденко уполномочили подписать контракт с председателем правления акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

Напомним, что ранее Верховная Рада дважды не поддержала назначение бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. Кабмин назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики – на него также возложили временное исполнение обязанностей министра. В феврале полномочия Витренко расширили. В 2020 году Витренко получил ₴285 миллионов зарплаты в «Нафтогазе».

Позднее парламент поддержал увольнение экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева - вместо него главой правления компании был назначен Витренко. После этого НАПК потребовало отменить назначение Витренко главой «Нафтогаза».

Витренко обжаловал решение НАПК в ОАСК. Позже ОАСК остановил предписание НАПК об увольнении Витренко с должности главы «Нафтогаза»