Подоляк опроверг очередную ложь Лаврова, что на переговорах обсуждатется отмена санкций против россии

Член украинской переговорной группы, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг, что на переговорах с россиянами обсуждается отмена санкций, введенных против россии.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Его комментарий стал ответом на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что на переговорах Украины и России якобы обсуждают вопросы отмены западных санкций.

– Во-первых, несколько удивляет склонность министра Лаврова комментировать то, в чем не участвуешь и чего не видишь изнутри процесса. Во-вторых, денацификацию и статус российского языка российская армия уже обсудила с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. Все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан. В-третьих, и уж точно в рамках переговорного процесса совершенно не обсуждаются проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ. Поскольку до сих пор не устранена причина для их внедрения со стороны мирового сообщества, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета, - заявил Подоляк.

Также он добавил, что приходится еще раз настоятельно рекомендовать представителям российской федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и хоть как-то соответствующими реальному ходу переговорного процесса.

По словам советника главы ОП, Украина даже теоретически не может обсуждать отмену санкций с россиянами и договариваться о любых режимах, потому что это зависит от международных партнеров.